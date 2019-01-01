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بوتين بحث مع نتنياهو هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

الإثنين 21 أكتوبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين بحث مع نتنياهو هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في سوريا


القدس المحتلة / سما /

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالهاتف، الوضع في سوريا وأهم مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعيد ميلاده الـ70. وناقش الجانبان عددا من المسائل الحيوية للعلاقات الثنائية والوضع في سوريا".

وأضاف البيان أن بوتين وجه أيضا برقية تهنئة لنتنياهو بهذه المناسبة.

المصدر: نوفوستي

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