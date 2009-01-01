ديوان الموظفين العام يكرم الكلية الجامعية لاستضافتها امتحانات التوظيف المحوسبة

غزة / سما /

استقبلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وفدا رفيع المستوى من ديوان الموظفين العام برئاسة السيد يوسف الكيالي رئيس الديوان، وبعضوية المهندس إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للسياسات، السيدة فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، السيد محمد الزين نائب مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، والسيد زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة.

وكان في استقبالهم كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، الدكتور أحمد الدحدوح النائب الأكاديمي، الدكتور خضر الجمالي النائب الإداري، الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، المهندس سامر ياغي مساعد النائب الإداري، المهندس لؤي القريناوي مدير مكتب الرئيس والسيد محمد نصار مسئول العلاقات العامة بالكلية.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالوفد الزائر، وأعرب عن سعادة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستضافتهم اليوم واهتمامها بتعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك في إطار خدمة المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه، مبينا أن الكلية الجامعية تولي اهتماما كبيرا في استضافة امتحانات التوظيف المحوسبة الخاصة بديوان الموظفين العام، حيث قدمت تسهيلات كبيرة في هذا الجانب وانفردت بهذا الدور منذ العام 2009م.

وأكد رستم أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع ديوان الموظفين العام ليجتاز مفهوم استضافة امتحانات التوظيف المحوسبة إلى ما هو أعمق وأشمل، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع التنموية والدولية والتي من شأنها أن ترتقي بقدرات وإمكانات الأفراد والعاملين في القطاع الحكومي، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، مرحبا بالشراكة الحالية والقائمة مع الديوان ومبديا استعداد الكلية الدائم للتعاون وتقديم الاستشارات التخصصية الممكنة.

من جانبه شكر السيد يوسف الكيالي الكلية الجامعية على دورها الكبير والريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال ما تطرحه من برامج واختصاصات نوعية في مجال العلوم التقنية، ومثمنا شراكتها الفاعلة مع الديوان في إطار استضافة امتحانات التوظيف المحوسبة وتوفير المختبرات وكافة الاحتياجات اللوجستية والكوادر الفنية المختصة لتسهيل مهمة المتقدمين للامتحانات من الخريجين، معتبرا أن التسهيلات التي تقدمها الكلية في هذا الإطار هي تسهيلات فريدة من نوعها لا يجدها الديوان في أي مكان آخر.

وتحدث الكيالي عن رغبة الديوان في تعزيز الشراكة مع الكلية الجامعية في إطار المشاركة في اللجان العلمية الخاصة بعشر وظائف حكومية بحيث يكون للكلية الجامعية اسهاماتها التخصصية في هذا المجال، إضافة إلى إمكانية تطوير الشراكات في مجال التدريب خلال الفترة القادمة التي ستشهد إنشاء مركز التدريب الحكومي الذي سيخدم العاملين في القطاع الحكومي بشقه المدني، مؤكدا أن الديوان يصنف الكلية الجامعية من المؤسسات الديناميكية القادرة على تجاوز كافة العقبات والتحديات في الوقت الذي تتعثر فيه مؤسسات عريقة بفعل الحصار والاغلاق.

وفي ختام الزيارة كرم ديوان الموظفين العام الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تقديرا لجهودها في استضافة وانجاح امتحانات التوظيف المحوسبة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية لعدد من مرافق الكلية ومختبراتها وقاعاتها الدراسية.