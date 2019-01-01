الأوقاف تعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1441هـ 2019-2020م في عموم محافظات الوطن.

ودعت الوزارة المواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من قبلها وذلك حفاظا على حقوقهم ومصالحهم و كي لا يتعرضوا للاحتيال.

وأكدت الأوقاف أنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، منوهة للجميع أنها جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.

وهذه الشركات المسموح لها بالعمل لهذا العام:

اولا : المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلّة)

1 الحرم للسياحة والحج والعمرة القدس.

2 ابو خلف للسياحة والسفر والحج والعمرة القدس.

3 دار السلام للسياحة القدس.

4 مشاعر للحج والعمرة القدس.

5 الكونكورد للحج والعمرة والسياحة القدس.

6 الراية للحج والعمرة رام الله.

7 الانصار للحج والعمرة رام الله.

8 ابو الحلاوة للسياحة والحج والعمرة رام الله.

9 الفرقان للحج والعمرة رام الله.

10 ابو صبحة وشركاه للحج والعمرة رام الله.

11 خالد مطير للحج والعمرة رام الله.

12 البيان للحج والعمرة والسياحه والسفر رام الله.

13 الرفاعي للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله.

14 الاعتكاف للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله.

15 الرحيق للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله.

16 الادم للحج والعمرة والسياحة والسفر رام الله.

17 المجد للسياحة والسفر رام الله.

18 احباب الله للحج والعمرة رام الله.

19 اجياد للحج والعمرة نابلس.

20 المسرى للحج والعمرة والسياحة والسفر نابلس.

21 المنصور للحج والعمرة نابلس.

22 ريتاج المدينة للحج والعمرة نابلس.

23 حطين للسياحة والحج والعمرة نابلس.

24 الروضة للحج والعمرة نابلس.

25 نسائم الرحمة للحج والعمرة نابلس.

26 اراك للحج والعمرة نابلس.

27 بالكوم سمارت للحج والعمرة نابلس.

28 اليونس للسياحة والسفر والحج والعمرة نابلس.

29 الزيتونة للحج والعمرة نابلس.

30 نبراس للحج والعمرة نابلس.

31 المتحدة للحج والعمرة والسياحة والسفر نابلس.

32 ذات النطاقين للحج والعمرة سلفيت.

33 عشاق المصطفى للحج والعمرة سلفيت.

34 القسام للحج والعمرة جنين.

35 الغيث للسياحة والسفر والحج والعمرة جنين.

36 البيت العتيق للحج والعمرة جنين.

37 السفير للسياحة فرع جنين.

38 ركن الاصالة للحج والعمرة فرع جنين.

39 سكاي مون للحج والعمرة الخليل.

40 الانس للحج والعمرة الخليل.

41 السعودية للحج والعمرة الخليل.

42 تكسي الاصدقاء للحج والعمرة الخليل.

43 الكرام للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل.

44 القطرية للحج والعمرة الخليل.

45 ركن الاصاله للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل.

46 مسار الحديثة للاستثمار والتجارة الخليل.

47 بلوستار للسياحة والسفر الخليل.

48 رواد البيت للحج والعمرة الخليل.

49 العنود للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل.

50 الاخوة للحج والعمرة الخليل.

51 الملكية للحج والعمرة الخليل.

52 الياقوت للحج والعمرة الخليل.

53 السرايا للحج والعمرة فرع الخليل.

54 جبل الرحمة للسياحة والسفر والحج والعمرة حلحول.

55 الغيداء للحج والعمرة بيت امر.

56 الصخرة الذهبية للحج والعمرة دورا.

57 جوهرة الصخرة للحج والعمرة دورا.

58 الجياوي للحج والعمرة اذنا.

59 حسن ورأفت ابو صبحة للسياحة والحج والعمرة يطا.

60 السرايا للحج والعمرة يطا.

61 مودة للحج والعمرة والسياحة والسفر يطا.

62 الهدار للحج والعمرة والسياحة والسفر يطا.

63 المعراج للحج والعمرة يطا.

64 مكة للحج والعمرة بيت لحم.

65 تبوك للحج والعمرة بيت لحم.

66 رواحل للحج والعمرة بيت لحم.

67 بيست وي للسياحة والسفر والحج والعمرة بيت لحم.

68 الصفا والمروة للحج والعمرة طولكرم.

69 الضحى للحج والعمرة طولكرم.

70 انوار الارض للحج والعمرة طولكرم.

71 البيت المعمور للحج والعمرة طولكرم.

72 الصالحون للحج والعمرة والسياحه والسفر طولكرم.

73 اسطنبول للحج والعمرة طولكرم.

74 الطنيب للحج والعمرة طولكرم.

75 درة الانجاز للحج والعمرة طولكرم.

76 الرباط للحج والعمرة فرع طولكرم.

77 امانة قلقيلية للحج والعمرة قلقيلية.

78 السفير للسياحة قلقيلية.

79 الرباط للحج والعمرة قلقيلية.

80 الشيخ حامد للحج والعمرة قلقيلية.

81 الفجر للحج والعمرة طوباس.

82 عروس الاغوار للحج والعمرة والسياحة والسفر اريحا.

83 مواكب فلسطين لادارة الفنادق والحج والعمرة اريحا.

ثانيا : المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)

1 شركة ابو الخير للحج والعمرة.

2 الشركة الفلسطينية للحج والعمرة.

3 شركة ابو علبه للحج والعمرة.

4 شركة ابو زيد والعرجا للحج والعمرة.

5 شركة الأكرمين للحج والعمرة.

6 شركة الأغا للحج والعمرة.

7 شركة الحرمين للحج والعمرة.

8 شركة اجنحة 2000 للحج والعمرة.

9 شركة الدانة الكبرى للحج والعمرة.

10 شركة الاتحاد " أبو شرخ إخوان " للحج والعمرة.

11 شركة الزهارنة للحج والعمرة.

12 شركة الشحري إخوان للحج والعمرة.

13 شركة الأقصر للحج والعمرة.

14 شركة الغرباوي للحج والعمرة.

15 شركة الهداية للحج والعمرة.

16 شركة الأهلي للحج والعمرة.

17 شركة الوفاء للحج والعمرة.

18 شركة البيت المعمور للحج والعمرة.

19 شركة سماح للحج والعمرة.

20 شركة طارق كردش وإخوانه للحج والعمرة.

21 شركة طافش للحج والعمرة.

22 شركة الديار للحج والعمرة.

23 شركة كامل صبرة وشريكه للحج والعمرة.

24 شركة وليد رمضان للحج والعمرة.

25 شركة الزومان للحج والعمرة.

26 شركة يحيى حمتو وشركاه للحج والعمرة.

27 شركة العارف للحج والعمرة.

28 شركة القدس للحج والعمرة.

29 شركة إياد قشطة وشركاه للحج والعمرة.

30 شركة أبناء حمدان للحج والعمرة.

31 شركة أبو جامع للحج والعمرة.

32 شركة أسامة يونس عاشور وشركاه للحج والعمرة.

33 شركة بربخ وشركاه للحج والعمرة.

34 شركة أبناء للحج والعمرة.

35 شركة توفيق فورة وشركاه( أرض النور) للحج والعمرة.

36 شركة جوهرة المدينة للحج والعمرة.

37 شركة حمادة العفيفي وشركاه "أحباب الحرم" للحج والعمرة.

38 شركة حنيف للحج والعمرة.

39 شركة حياة رزق أبو صبحة وشركاها للحج والعمرة.

40 شركة دلتا للحج والعمرة.

41 شركة ربيع حنيف وشريكه للحج والعمرة.

42 شركة زعرب وشركاه للحج والعمرة.

43 شركة زياد عوض الله وشركاه للحج والعمرة.

44 شركة سعد وطالب للحج والعمرة.

45 شركة سلمان التلباني وشريكه ناهد المصدر للحج والعمرة.

46 شركة سليمان إبراهيم الغلبان وابنه ( أنوار الحرم ) للحج والعمرة.

47 شركة سويتي تورز للحج والعمرة.

48 شركة شراع العودة للحج والعمرة.

49 شركة صرفند للحج والعمرة.

50 شركة ضيوف الرحمن للحج والعمرة.

51 شركة طيبة للحج والعمرة.

52 شركة عادل محمد معروف ( ربوة الصفوة ) للحج والعمرة.

53 شركة عبد الباري للحج والعمرة.

54 شركة عبد الخالق الأسطل وشركاه للحج والعمرة.

55 شركة عماد الدين البيوك وشريكته ريم البيوك للحج والعمرة.

56 شركة عمر إرقيق وشركاه للحج والعمرة.

57 شركة عواجة للحج والعمرة.

58 شركة فراس البلبيسي وشريكه " زوار الحرمين" للحج والعمرة.

59 شركة فردوس و محمد ابو كاشف للحج والعمرة.

60 شركة قويدر والنخالة للحج والعمرة.

61 شركة كشكو للحج والعمرة.

62 شركة محمد السلفيتي " النور المبين" للحج والعمرة.

63 شركة محمد صابر أبو عودة وشركاه للحج والعمرة.

64 شركة محمد عادل شبير وشركاه للحج والعمرة.

65 شركة محمد كساب وشريكه للحج والعمرة.

66 شركة مذكور للحج والعمرة.

67 شركة مسك المرام للحج والعمرة.

68 شركة معين مشتهى وأولاده للحج والعمرة.

69 شركة مكة المكرمة للحج والعمرة.

70 شركة مكتب العودة للحج والعمرة.

71 شركة مناسك للحج والعمرة.

72 شركة نعيم برغوث وأولاده للحج والعمرة.

73 شركة هاواي للحج والعمرة.

74 شركة المدهون للسياحة والحج والعمرة والتجارة ووكلاء تأمين.