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6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح في ظل ظروف صحية خطيرة يواجهونها.

وذكر أن الأسرى المضربين هم:

1-الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام) من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (100) على التوالي.

2-الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (90) يوماً.

3-القيادي الشيخ "طارق حسين قعدان" (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، يواصل إضرابه منذ (83) يومًا.

4-الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم (28) على التوالي.

5-الأسير أحمد عمر زهران (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (24) على التوالي.

6-الأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم (28) على التوالي.

#الأسرى #سجون الاحتلال

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