6 أنواع من الرجال المستبدين على النساء الابتعاد عن الارتباط بهم

وكالات / سما /

يعد عيش علاقة غير مستقرة جحيما عاطفيا حقيقيا؛ فبين النزاعات والتمزق يعيش الزوجان في بيئة سلبية، حيث يصبح من الصعب تمييز مشاعر الحب من الكراهية، والشغف من القمع.

ويتسلح بعض الرجال بطغيانهم لتشديد قبضتهم على زوجاتهم بهدف السيطرة عليهن، من خلال إظهار سحرهم ومواطن قوتهم المغرية قبل الزواج، للإيقاع بالنساء اللاتي سيجدن أنفسهن ضحايا التعذيب.

وذكرت الكاتبة سارة إس في تقرير نشرته مجلة سانتي بلوس الفرنسية أن الزواج من طاغية ليس بالأمر السهل، حين يبدأ هذا الشخص لعبة الإغواء، واستعمال وسائل عديدة، ينجح في الظهور بأجمل صورة لجذب المرأة التي اختارها. ولسوء الحظ، لا تدوم فترة التفاهم طويلا، يكفيه فقط إدراك أن المرأة وقعت في حبه، حتى يُسقط قناعه.

ورغم أن كشف رجل طاغية ليس مهمة سهلة، فإنه ليس مستحيلا، ما دمت تمتلكين القدرات التي تمكنك من كشف العيوب الموجودة في سلوكه. ولمساعدتك، تعرفي على ستة أنواع من الرجال ذوي السلوكيات الاستبدادية.

الرجل السادي المستتر

هذا النوع من الرجال يختار الحيلة للتقرب منك، ومن شخص لطيف وحنون في بداية العلاقة، سرعان ما يتحول لطاغية يلقي كل الأخطاء على عاتقك، ويحملك مسؤولية كل المشاكل التي تواجهه في حياته، وترتبط ساديته القاسية بسلوك ذكوري يجعل منك سبب جميع المشاكل اليومية.

الرجل العنيف المسيء

يعد هذا النوع من الرجال الأسوأ على الإطلاق، ومن المفارقات أن عنفه الجسدي يسبق عنفه اللفظي، حين يرغب في جعل الآخر يصغي إليه. سيبدأ بتحطيم الأشياء وضرب الجدران، وسيصل به الأمر إلى تعنيف شريكته في أقصى الحالات؛ هذا النوع من الرجال خطير للغاية ويجب تجنبه بأي ثمن.

الرجل السجان

طريقة هذا النوع من الرجال في الحب قمعية وساحقة وسامة. في إطار العلاقة، لا يعتبرك شريكة له وإنما ملكية يمنح نفسه جميع الحقوق في تعامله معها.

تدريجيا، سيعزلك عن محيطك الاجتماعي بحجة أن علاقاتك لا تروقه، ويميل للتهديد بالتخلي عنك حتى يجعلك تشعرين بالذنب لأنك تعيشين حياة خارج علاقتك به، وسيجعلك هذا السلوك السيئ تدفعين ثمن حب يثقل كاهلك ينبغي عليك وضع حد له مهما كانت الظروف.

الذي لا يشعر أبدا بالرضا

قد يكون الرجل الذي لا يشعر أبدا بالرضا أسهل أنواع الرجال التي يمكن التعرف عليها. في علاقة الحب، سيشتكي باستمرار من أنانيتك وسيولي الأولوية لاحتياجاته على حساب احتياجاتك.

ومثل طفل غريب الأطوار، سيكون سريع الغضب، وعدوانيا؛ ليجذب انتباهك ويشغل كل وقت فراغك. مهما فعلت لن يشعر بالرضا أبدا، وسيجد دائما ما يقوله لإهانتك.

الرجل الذي لا يُرفض له طلب

إذا كان هذا الرجل قد لاحقك حتى يوقعك في شباكه، فاعلمي أنه لن يتردد في التغير بمجرد ابتلاعك الطعم، وسيتحول بسرعة إلى الرجل الذي لا يُرفض له طلب، من خلال معاملتك كأحد رعاياه بدل إعطائك المكانة التي تستحقينها بجانبه.

ولأنه مغرور ومتعال ومتكبر، لن يتردد في إهانتك، حتى بحضور أقربائك، ويعتبر أنك محظوظة لمشاركته حياته، وليس العكس.

الرجل سريع الغضب

سرعان ما يشعر الرجل المزاجي والمندفع بالغضب دون محاولة فهم الموقف الذي يواجهه بالضرورة. لسوء الحظ، ستدفع زوجته الثمن حين تجد نفسها في مواجهة غضب تجهل غالبا سببه.

ترتكز هذه العلاقة أساسا على شعور دائم بالخوف، يدفع المرأة إلى تقزيم نفسها باستمرار، خوفا من إثارة غضب زوجها.