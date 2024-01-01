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فيديو.. هل سرقت أسمهان أغنية "يا حبيبي تعال الحقني"؟

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هل سرقت أسمهان أغنية "يا حبيبي تعال الحقني"؟


وكالات / سما /

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تسجيلات لأغنية "يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي" للمغنية السورية أسمهان، واتهم المستخدمون صاحب الأغنية بـ"السرقة الموسيقية".

تتابعت التعليقات المندهشة بسرقة هذه الأغنية التي صدرت عام 1940 لملحنها المصري، مدحت عاصم، الذي اقتبسها فيما يبدو من أغنية كوبية تحمل عنوان "اليتيم الصغير" El Huerfanito ضمن ألبوم لرباعي أنطونيو ماتشين، صدر في نيويورك بين عامي 1930-1931.

وجاء تفسير المصادفة من الكاتب العماني، سليمان المعمري، الذي ذكر في صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الأغنية في الأصل لم تكن لأسمهان، وإنما كانت للممثلة المصرية من أصل لبناني، ماري كويني، التي كانت خالتها هي المنتجة السينمائية الشهيرة، آسيا داغر، والتي غنتها في فيلم "زوجة بالنيابة" (1936) من قصة وسيناريو وحوار وإخراج وبطولة أحمد جلال، الذي تزوجته عام 1940. والتقت ماري كويني وأحمد جلال وآسيا داغر عام 1931، وانخرطوا فيما يمكن وصفه بفريق عمل متكامل للإنتاج والإخراج والتمثيل وكتابة القصص والسيناريو والحوار، حتى أن ماري كويني كانت تقوم نفسها بالمونتاج.

#أسمهان #أغنية

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