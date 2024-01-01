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مقتل 4 اشخاص بسبب منشور على فيس بوك

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 اشخاص بسبب منشور على فيس بوك


وكالات / سما /

قال مسؤولون من بنغلاديش إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين، يوم أمس الأحد، في اشتباكات مع الشرطة في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على "فيسبوك".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة دكا، إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على "فيسبوك" تضمن ازدراء للنبي محمد.

وقال سركار محمد قيصر، مسؤول الشرطة في بولا: "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة، ما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".

وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك. وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.

يذكر أنه يعيش في بنغلاديش نحو 168 مليون نسمة، زهاء 90% منهم من المسلمين.

#فيس بوك #بنغلادش #الشرطة

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