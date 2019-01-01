  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

اليابان تطور طائرة مسيرة لنقل الأشخاص

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تطور طائرة مسيرة لنقل الأشخاص


وكالات / سما /

دحض الخبراء اليابانيون من شركة " Aeronext" أسطورة أن الطائرات المسيرة تستخدم فقط لأجل تصوير المناظر الطبيعية، وذلك من خلال تطوير طائرات مسيرة لنقل الأشخاص.

وقد تم عرض الطائرة خلال معرض "CEATEC-2019"، وأخذت الطائرة اسم "Flying Gondola". وتتمتع الطائرة بنظام تثبيت لمقعد الراكب وهو المسؤول على تكييف موضع المقعد مع زاوية ميل الطائرة أثناء الرحلة، بينما لم يتم كشف الميزات الأخرى لها.

ويتم اختبار الطائرة عن طريق وضع مجسم يشبه الإنسان في الوقت الحالي، وفي المستقبل ستكون قادرة على نقل البشر، حيث أولا ستكون قادرة على نقل شخص واحد ومن ثم تصل حمولتها إلى أربعة أشخاص.

ولا تحتوي المقصورة على أي أدوات تحكم، حيث لم يحدد المطورون من سيقوم بالتحكم بالطائرة. ومن المتوقع أن يكون الاتجاه الذي سوف تسلكه يتم وضعه داخل النظام في وقت مسبق.

#اليابان #الأشخاص #طائرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... "معلمة مدرسية" تحرق شهاداتها أمام وزارة التربية والتعليم

صدام حسين ...

صحيفة افريقية تكشف للمرة الأولى المتورط في قتل معمر القذافي في رسائل سرية

الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

الغندور: بدء استفادة موظفي غزة من مستحقاتهم المالية غدًا الاثنين

تفاصيل اجتماع القوى الثمانية حول انهاء الانقسام

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحذران : الانفجار قادم بسبب استمرار اقتحامات الأقصى

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن معايير إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

مستشرقة إسرائيلية تشرح أسباب تراجع الرئيس عباس بملف أموال المقاصة

الملك عبدالله يتجاهل طلبا إسرائيليا .. فما هو ؟