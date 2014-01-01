يديعوت تكشف عن معايير إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

القدس المحتلة / سما /

تطرقت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، إلى المعايير الإسرائيلية لإبرام أي صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس التي تأسر أربعة جنود إسرائيليين منذ حرب 2014.

وقال مراسل الصحيفة السياسي إيتمار آيخنر إن "وفاة مائير شمغار رئيس المحكمة العليا في إسرائيل الأسبق قبل أيام تعيد للأذهان توصيات اللجنة التي ترأسها بشأن معايير إبرام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن "لجنة شمغار تخصصت في المعايير التي يجب أن تتمسك إسرائيل بها في إبرام صفقات تبادل لاستعادة أسراها، مشيرا إلى أن اللجنة نشرت توصياتها بعد وقت قصير من إطلاق سراح شاليط في الصفقة مع حماس أواخر 2011.

وأضاف إلى أن "اللجنة وضعت معيارا أساسيا يصعب على الفصائل الفلسطينية تجاوزه لدى إبرام صفقات تبادل، بموجبه لا يتم إطلاق سراح أعداد غفيرة من أسراها في السجون الإسرائيلية، لكن منذ 7 سنوات فضل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم جلب هذه التوصيات لإقرارها أمام الكابينت أو الحكومة".

وأشار إلى أن "التوصية الأهم التي تم تسريبها تقضي بنقل صلاحية إجراء المفاوضات من رئيس الحكومة لوزير الأمن، وفي حال بدأت مفاوضات استعادة جندي أسير، فإن إسرائيل توافق على إطلاق سراح أسرى بعدد محدود فقط، أما في حال كان الجندي قتيلا، فإن استعادة جثمانه تتم بإطلاق سراح أسير واحد فقط".

وأكد أن "التوصيات انشغلت في الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بمعايير المفاوضات لإبرام صفقات تبادل، من حيث المسئول عن الاتصال مع عائلة الجندي المختطف، والسياسة الإعلامية في كل حالة، سواء كان الجندي أسيرا أو مفقودا أو قتيلا، ووافقت اللجنة على إبرام مفاوضات لاستعادة أسرى ومختطفين بسرية تامة من خلال عدم التواصل بين عائلات الجنود وصناع القرار لمنع ممارسة أي ضغوط عليهم".

وتابع إن "اللجنة حددت أربعة مستويات لمسئولية إسرائيل تجاه أسراها لدى "العدو"، المستوى الأهم ذلك الأسير الذي وقع في الأسر خلال عملية عسكرية، والمستوى الثاني الأسير الذي تم أسره خلال عملية مسلحة معادية، أما المستوى الثالث فهو الإسرائيلي الذي اجتاز حدود "العدو" بطريق الخطأ، في حين تمثل المستوى الرابع بالإسرائيلي الذي اجتاز الحدود بملء إرادته".

ووفقا للتقرير الإسرائيلي الذي ترجمته عربي21، فقد أقرت اللجنة بأن "إسرائيل مطالبة بزيادة الضغوط على الجهات الفلسطينية الخاطفة، بما فيها تشديد ظروف اعتقال أسراها في سجونها".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل أيام صورة للأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى المقاومة الفلسطينية في غزة؛ بالتزامن مع الذكرى الثامنة لصفقة "وفاء الأحرار".