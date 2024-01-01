"اتحاد الشباب" يوقع منحه ضمن برنامج "المشاريع الأهلية" الممولة من حكومة اليابان

وقع اتحاد الشباب الفلسطيني، اليوم الاثنين، عقد تنفيذ منحه ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) الممول من الحكومة اليابانية، بحضور سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي، ومدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني محرم البرغوثي، وذلك في مقر الممثلية اليابانية في مدينة رام الله.

وبلغت قيمة المنحه المقدمة لاتحاد الشباب الفلسطيني 89971 دولارا، وذلك لإعادة تأهيل 11 مدرسة عامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في قرى رام الله، وسيتم من خلال أعمال المشروع توفير 113 وحدة صحية خاصة بهم، وسبع وحدات للشرب، ومنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة لضمان سهولة الدخول والخروج.

يذكر أن هذا المشروع هو الثاني، حيث نفذ الأول في قرى شمال غرب القدس ومحافظة سلفيت، ضمن مواءمة المدارس لذوي الإحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.