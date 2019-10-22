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بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 21 أكتوبر 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/10/22.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكون للحافلات التالية: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17).

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أن التواجد سيكون صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأهابت بالمسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع أسماء المسافرين من كشف 17/10/2019

 
 

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