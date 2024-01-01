طهران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية تابعة لها في سوريا

طهران /وكالات /

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن رفض طهران إنشاء أنقرة مواقع عسكرية تابعة لها داخل الأراضي السورية.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن إيران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية داخل سوريا، "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا ... يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية ... يجب احترام سلامة أراضي سوريا".

وأضاف موسوي، "نأمل من تركيا مراعاة القضايا الإنسانية في عمليتها العسكرية ونؤكد أن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخرا أن بلاده تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، مؤكدا أنه "سيرد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة".

يذكر أن الجيش التركي شن في الـ9 من الشهر الجاري هجوما في شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، والتي تعتبرها أنقرة "تنظيما إرهابيا"، وذلك ضمن جهود تركيا الرامية إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بمحاذات الحدود التركية وبعمق 32 كم.