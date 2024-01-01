تغيير موعد انطلاق المباريات في دوري غزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تغيير موعد انطلاق المباريات في دوري قطاع غزة, بدءا من الأسبوع المقبل بمختلف الدرجات.

وأكد عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات باتحاد القدم في تصريحات صحفية, إن مباريات الدوري ستنطلق الساعة الثانية والنصف عصرا بالتوقيت الشتوي الجديد, بدلا من الرابعة كما كان مسبقا.

وبيّن التتري أن التوقيت الشتوي سيبدأ في فلسطين السبت المقبل, وعليه قررت لجنة المسابقات تغيير موعد انطلاق اللقاء.

يشار إلى أن منافسات دوري الممتازة والأولى وصلت للجولة الثامنة, بينما وصلت منافسات دوري الثانية للجولة السادسة.