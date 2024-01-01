فيديو.. الثوار يسحق الأهلي .. وتعادل الحوانين والزعيم

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سحق شباب جباليا نظيره الأهلي (5-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل خماسية "ثوار الشمال" محمد أبو ريالة "هدفين" (47 و65), ومحمد عبيد (2), ومؤيد إسماعيل (48), وأدهم خطاب (83), في حين أحرز هدف حفظ ماء الوجه للأهلي يوسف لولو (69).

ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

بيت حانون الرياضي - شباب رفح (0-0)

وتعادل بيت حانون الرياضي مع منافسه شباب رفح (0-0).

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "الحوانين" رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع, ويصبح رصيد "الزعيم" 7 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.