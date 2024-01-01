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الجلاء يتفوق على الذئاب.. والتفاح والحوانين حبايب

الإثنين 21 أكتوبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجلاء يتفوق على الذئاب.. والتفاح والحوانين حبايب


غزة / سما /

حسم الجلاء موقعة خدمات خانيونس لمصلحته بالفوز (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي الجلاء أحمد أبو الريش (48), وإسماعيل أبو دان (81), وأحرز هدف "الذئاب" إبراهيم مطر بالخطأ في مرماه (4).

وشهدت المباراة طرد محمد صرصور من خدمات خانيونس (49).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث, بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز الأول.

التفاح – بيت حانون الأهلي (0-0)

وتعادل التفاح مع منافسه بيت حانون الأهلي (0-0).

ورفع التفاح رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وبات رصيد "الحوانين" 14 نقطة في المركز الرابع.

#الجلاء #التفاح #الحوانين

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