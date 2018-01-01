"فرانس فوتبول" تستعد للإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية

وكالات / سما /

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان مساء اليوم الإثنين عن موعد الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2018/2019، بعدما توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش العام الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، حيث أكدت أن موعد إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019، سيكون مساء اليوم الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لأفضل لاعب ولاعبة، والتي تم استحداثها هذا العام.

وأضافت أنها ستقوم بالكشف عن أسماء 30 مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بالإضافة إلى 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، وبجانبهم نشر 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى بالعالم.

وتابعت، أن أسطورة الكرة العاجية ونادي تشلسي الإنكليزي السابق، ديدييه دروغبا، سيكون مقدم حفل الجوائز الذي سيقام في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع قيامه بإجراء العديد من الحوارات الصحفية للمجلة.

وتمر ترشيحات اللاعبين بمرحلتين، الأولى عبارة عن اختيار فريق من المحررين من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لقائمة المرشحين، الذين سيعلن عنهم مساء اليوم الإثنين، أما في الثانية، فتختار لجنة تحكيم دولية مؤلفة من الصحافيين المختصين بحسب كل دولة 5 مرشحين من القائمة المكونة من 30 لاعباً، ثم يتم التصويت بمنح كل من المرشحين نقاط تقييم من واحد إلى ستة.

وتعتمد المجلة الفرنسية على ثلاثة معايير في اختيار المرشحين، وهي الأداء الفردي والجماعي خلال موسم 2018/2019، وفئة اللاعب التي تتضمن الموهبة واللعب ومهنته، وفي حال التعادل بين اللاعبين يتم تنظيم جولة أخرى بينهم.

يذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، قد حقق الجائزة لأفضل لاعب في عام 2018، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وحصد الوصافة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.