السقوط أمام غلطة سراي يعلن رحيل زيدان عن ريال مدريد

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مساء الأحد بأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد أصبح في خطر كبير، والسقوط في مباراة غلطة سراي التركي سيكون إعلاناً لإقالته.

ويعاني ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان في الموسم الحالي رغم إنفاق 300 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بـ 18 نقطة في أول تسع جولات، وأخر هزائمه كانت في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدفٍ دون رد.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن منصب زيدان في ريال مدريد في خطر، وفي حال خسر الفريق مباراته ضد غلطة سراي يوم الثلاثاء فإن قرار الإقالة سيكون خيار النادي الأول.

ويلعب ريال مدريد أمام غلطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأشار المصدر إلى وجود أكثر من مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد، على رأسهم البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي ماسيمليانو أليجري.