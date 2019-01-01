كومان يملك شرطاً في عقده يسمح له بتدريب برشلونة

وكالات / سما /

كشف نيكو هوجما المدير الرياضي في الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن وجود شرط جزائي في عقد مدرب المنتخب الوطني رونالدو كومان يسمح له بتدريب برشلونة في صيف 2020.

وارتبط كومان بتدريب برشلونة طوال السنوات الماضية، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع ساوثهامبتون وإيفرتون، لاسيما وأنه يعرف النادي جيداً كونه لعب في ملعب الكامب نو لمدة 6 أعوام.

وأوضح نيكو هوجمان أن كومان يحلم بتدريب البرسا، وهو قادر على فعل ذلك عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك لكونه يملك شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل خلال الصيف المقبل، لكنه لم يكشف عن قيمة الشرط الجزائي.

وقال هوجمان في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “هناك اتفاق في عقد كومان، لكن يتوجب دفع ثمن الشرط الجزائي”.

وتابع “رونالد يؤكد باستمرار أنه يرغب بتدريب برشلونة في يوم من الأيام، النجاح مع منتخب هولندا يمكن أن يساعده للذهاب هناك (برشلونة)، لكن أتمنى أن يكمل عقده ويكون معنا في كأس العالم 2022”.

وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، وتؤكد معظم المصادر أن إدارة النادي لا تنوي تمديد العقد، وبالتالي فإن كومان سيكون خياراً مطروحاً بقوة في الفترة القادمة بعد التأكيد على وجود بند يسمح له بالرحيل عن تدريب منتخب هولندا.