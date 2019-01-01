الاتحاد الإسباني يستعد للكشف عن الموعد الرسمي للكلاسيكو

وكالات / سما /

تستعد لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين للكشف عن الموعد الرسمي لمواجهة الكلاسيكو المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد.

وكان اتحاد الكرة الإسباني قد قرر تأجيل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد التي كانت ستقام على أرضية ملعب “كامب نو” يوم السبت القادم ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، إلا أن الأحداث في إقليم كتالونيا تسبب في تأجيلها، حيث لا يرغب المسؤلين في زيادة حدة ما يحصل من خلال الحشود التي ستتواجد في المباراة بين الغريمين التقليديين، وباعتبار “البلوجرانا” واجهة للإقليم.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن اليوم الإثنين سيشهد الكشف عن الموعد الرسمي للمباراة.

وكان برشلونة وريال مدريد قد اتفقا على إقامة الكلاسيكو في العاشر من شهر ديسمبر القادم، إلا أن الاتحاد الإسباني يفضل مواعيد أخرى في نفس الشهر مثل الرابع أو السابع.

وأشارت الموندو إلى أن الوضع المبدئي يلمح إلى إقامة الاتحاد الإسباني المباراة كما اتفق القطبان في الثامن عشر من ذلك الشهر.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 19 نقطة، ويليه ريال مدريد بـ 18 نقطة.