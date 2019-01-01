فيديو.. ليفربول يقتنص تعادلاً بطعم الفوز من مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

اقتنص ليفربول نقطة ثمينة خارج ميدانه بالتعادل مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في قمة كرة القدم الإنجليزية التقليدية مساء أمس ، وبذلك رفع الليفر رصيده للنقطة رقم 25 في المركز الاول بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، وبقى اليونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط.

تقدم ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد وتعادل لاعب وسط ليفربول البديل آدم لالانا قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

لم يظهر ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالصورة المعتادة منه في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح.

ونجح مانشستر في اقتناص هدف التقدم في الدقيقة 36 عبر ماركوس راشفورد بعد كرة بدأها ماكتوميناي الذي مرر الكرة لدانييل جيمس والذي أرسل كرة عرضية بدوره إلى داخل المنطقة لينقض عليها النجم الدولي الإنجليزي ويحولها داخل الشباك.

​وألغى الحكم مارتين أتكينسون هدفاً لليفربول في الدقيقة 41 عن طريق ساديو ماني بعد كرة طولية تخطى فيها ليندولوف وأسكن الكرة الشباك..لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لأن الكرة اصطدمت بيد النجم السنغالي الدولي.

ولم تشهد المباراة رغم تقدم مانشستر يونايتد بالنتيجة في الشوط الأول ردة فعل كبيرة من كان الليفر..بينما قلت خطورة ماركوس راشفورد وهجوم مانشستر يونايتد بعد أن تيقظ له نجم دفاع الريدز فيرجيل فان دايك.

وفي التوقيت القاتل نجح ليفربول في تعديل النتيجة بعد كرة عرضية من روبيرتسون مرت من امام دفاع مانشستر يونايتد بالكامل وقابلها آدم لالانا داخل الشباك.

وبعد هدف التعادل انتعش أداء فريق ليفربول بشدة وفرض شخصيته على فريق اليونايتد الذي تراجع إلى منتصف ملعبه، وسدد ألكساندر أرنولد كرة بيمناه من على حدود المنطقة في الدقيقة 88 مرت أعلى المرمى بقليل.. وواصل الضيوف الضغط على أصحاب الأرض حتى أعلن الحكم عن نهاية القمة الإنجليزية بالتعادل الإيجابي.