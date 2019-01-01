رئيس بلدية غزة: علينا ديون بـ250 مليون شيكل

غزة / سما /

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن الديون المتراكمة على البلدية تقدر بحوالي 250 مليون شيكل، فيما تبلغ المستحقات المتراكمة على المواطنين بنحو 700 مليون شيكل.

وأوضح السراج الذي تسلم منصبه بداية أغسطس/ آب الماضي، في حديث لوكالة "الأناضول" أن من أبرز المشاكل التي يواجهها لتحقيق خططه، القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان مدينة غزة، ما يجعلهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم المالية، إضافة إلى أزمة التمويل.

ويبيّن السراج أنه يملك خطة لتطوير عمل وخدمات البلدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن مجموعة من الأزمات والتحديات تواجهه، من أهمها مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن البلدية تدفع 50 بالمائة من الرواتب الشهرية لموظفيها، إضافة إلى أنها تقنن نفقاتها التشغيلية بشكل كبير وتعطي أولوية بالمصروفات للملفات الضرورية للغاية مثل صيانة الطرق والبنية التحتية.

وتتنوع مصادر الدخل المالي لبلدية غزة، من أهمها الرسوم التي يدفعها المواطنون مقابل خدماتها، مثل الصرف الصحي والمياه ونقل النفايات الصلبة، إضافة إلى ضرائب الممتلكات ورسوم الحرف التي تفرض على الشركات وأصحاب المهن المختلفة.

وفيما يتعلق بأزمة المياه التي تعاني منها مدينة غزة، يشير رئيس بلدية المدينة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس وراءها، لأنه يمنع وصول المياه إلى الحوض الجوفي للقطاع إضافة إلى أنه يستنزف هذه المياه بشكل كبير من خلال عدة آبار مياه يحفرها في محيط القطاع. وفي محاولة للتعامل مع أزمة المياه الحادة، يتم استيراد 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا من شركة المياه الإسرائيلية، إضافة إلى أنه تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر من خلال عدة جهات مانحة، وفق السراج.

ويوضح أن هذه المحطات لم يتم تشغيلها بشكل كلي، بسبب أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، لافتا إلى هناك جهات دولية مانحة تقوم حاليا بتمديد خطوط طاقة خاصة لا ينقطع عنها التيار الكهربائي لواحدة من محطات التحلية.

ويعاني قطاع غزة من "عجز مائي في مصادره المائية الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة".

في موضوع آخر، يذكر السراج أن بلدية غزة تسعى إلى إطلاق حملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على فرز النفايات، والتعاقد لاحقًا مع القطاع الخاص ليستفيد من هذه النفايات ويعيد تدويرها.

وحذّرت الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها، من أن قطاع غزة سيكون منطقة غير صالحة للحياة بحلول عام 2020؛ بسبب التلوث البيئي والأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع.