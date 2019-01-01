  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

الإثنين 21 أكتوبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)


القاهرة / وكالات /

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، على حضور نساء "حسناوات" في المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أيام.

ونشر مبارك عبر صفحته في "تويتر"، صورة لمتظاهرات مع تعليق كتب عليها "الناس دي لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير، كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم".

وعلق علاء مبارك على الصورة بعد نشرها: "مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل
خفة دم بقا نقول ايه".

وفي رده على مغرد مازحه طالبا منه إيصال الصورة لوالده، قال علاء مبارك: "يا سيدى شوية ضحك في وسط الهم اللى احنا فيه، والحمدلله".

ونوه مبارك إلى أن "نشر البوست لا يقصد أي إساءة، وإنما مجرد دعابة، وبالتأكيد كل الاحترام والتقدير لشعب لبنان".

وأثارت تغريدة علاء مبارك جدلا واسعا، إذ تفاعل مغردون معه بتعليقات طريفة، فيما اعتبر آخرون نشر مثل هذه التغريدات فيه إساءة إلى المرأة اللبنانية.

EHV5RBvX4AEOO1G

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

بالفيديو... "معلمة مدرسية" تحرق شهاداتها أمام وزارة التربية والتعليم

صحيفة افريقية تكشف للمرة الأولى المتورط في قتل معمر القذافي في رسائل سرية

صدام حسين ...

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

مسؤول كردي سوري: هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع إسرائيل مساعدتنا بها

الغندور: بدء استفادة موظفي غزة من مستحقاتهم المالية غدًا الاثنين

الأخبار الرئيسية

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

مستشرقة إسرائيلية تشرح أسباب تراجع الرئيس عباس بملف أموال المقاصة

مخطط اسرائيلي : 100 ألف طالب بالقدس سيحرمون من التعليم بالمنهاج الفلسطيني

الملك عبدالله يتجاهل طلبا إسرائيليا .. فما هو ؟

00

كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي.. ليبرمان يشن هجوم حاد على نتنياهو ويهنئه بعيد ميلاده الـ 70!