علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

القاهرة / وكالات /

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، على حضور نساء "حسناوات" في المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أيام.

ونشر مبارك عبر صفحته في "تويتر"، صورة لمتظاهرات مع تعليق كتب عليها "الناس دي لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير، كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم".

وعلق علاء مبارك على الصورة بعد نشرها: "مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل

خفة دم بقا نقول ايه".

وفي رده على مغرد مازحه طالبا منه إيصال الصورة لوالده، قال علاء مبارك: "يا سيدى شوية ضحك في وسط الهم اللى احنا فيه، والحمدلله".

ونوه مبارك إلى أن "نشر البوست لا يقصد أي إساءة، وإنما مجرد دعابة، وبالتأكيد كل الاحترام والتقدير لشعب لبنان".

وأثارت تغريدة علاء مبارك جدلا واسعا، إذ تفاعل مغردون معه بتعليقات طريفة، فيما اعتبر آخرون نشر مثل هذه التغريدات فيه إساءة إلى المرأة اللبنانية.