الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام الجاري

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعا نسبته 0.94% خلال الربع الثالث 2019، مقارنة بالربع الثاني 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 126.28، مقارنة بـ 125.10 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

وأشار في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشر نتائجه اليوم الاثنين، إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل ارتفاعاً نسبته 1.18%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 130.06 خلال الفترة المرصودة، مقارنة بـ 128.54 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

وأوضح، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة سجل ارتفاعا نسبته 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.25 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 121.62 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.55%، وأسعار السلع ضمن نشاط الزراعة سجل هو الآخر ارتفاعاً نسبته 2.19%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 3.28%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 6.35%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 1.18%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.47% خلال الربع الثالث 2019، مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.33%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 2.38%، ونشاط منتجات الألبان بنسبة 1.64%، ونشاط المشروبات بنسبة 1.30%، ونشاط الملابس الجاهزة بنسبة 1.07%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط منتجات الجلود بمقدار 2.80%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 2.72% ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.60%.