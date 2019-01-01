ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مدير الأوقاف بكلمات نابية.

وفيما يلي أبرزها:

"الحياة الجديدة":

الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحامات المستوطنين المستمرة للأقصى

الرئيس يمنح سفيرة العراق لدى فلسطين "نجمة القدس"

مئات المستوطنين يعتدون على الأقصى

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين علي وقعدان و6 أسرى يواصلون معركتهم النضالية ضد "الإداري"

عساف: الإعلام الفلسطيني يحمل رسالة وطنية يسعى بكل إمكانياته لنقلها إلى العالم

إصابة فتى برصاص الاحتلال في قلقيلية واعتقال 11 مواطناً من الضفة

"الأيام":

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة ..طرد قاطفي الزيتون في قريوت وإغلاق مدخل بيت أمر

مئات الآلاف من اللبنانيين يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع

العمري: المعاناة ستتضاعف نتيجة القطع الإسرائيلي القريب للكهرباء ما يستدعي التحرك الجدي

إصابات بجريمة إطلاق نار خلال شجار حورة بالنقب

نائب ليكودي: نتنياهو لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة لأسبوعين آخرين

"القدس":

إصابة فتى في قلقيلية وإطلاق قنابل غاز بعزون ..تشديد القيود على مداخل القرى والبلدات بالخليل

مئات آلاف اللبنانيين يواصلون الاحتجاج لليوم الرابع

الرئاسة تحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية اقتحامات المستوطنين للأقصى

نقابة العاملين في "كهرباء القدس" تنظم اعتصاماً بعد تسلم الشركة الإنذار الثاني

762 مستوطناً يستبيحون الأقصى ويعتدون على مدير الأوقاف بكلمات نابية

العاهل الأردني يتسلم "درع العمل التنموي العربي"

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فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين:

"هآرتس":

الآلاف من اللبنانيين يحتجون في الشوارع والحريري يتحدث عن إصلاحات اقتصادية

ساموريتش على حادثة رمي الحجارة في يتسهار: حادث خطير من قبل حفنة ممن يعملون على العنف

"معاريف":

الحكومة اللبنانية: هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في طريقها الى التنفيذ

الاتحاد الأوروبي يؤجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نتنياهو يحتفل بعيد ميلاده السبعين

نتنياهو حول أحداث يتسهار: لا تسامح مع مثيري الشغب

"إسرائيل اليوم":

على خلفية المظاهرات في لبنان: الحريري ينشر خطة إصلاحات للانتعاش الاقتصادي

قبل ثلاثة أيام من إعادة التكليف: نتنياهو يحذر من حكومة أقلية ( غانتس، ولبيد، وليبرمان )

نتنياهو: لا تسامح مع الخارجين عن القانون

دافيد بيطان من حزب الليكود: نتنياهو لن يمدد المهلة المقرر انتهاؤها يوم الخميس لتشكيل حكومة جديدة

دافيد بيطان: الأزرق والأبيض يرفض تشكيل حكومة وحدة مع الليكود وكتلة اليمين ويريد مفاوضات مع حزب الليكود وحده

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