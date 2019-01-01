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واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

الإثنين 21 أكتوبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي


وكالات

 صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي.
وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لقناة "الحرة"، بأن الشعب اللبناني محبط بسبب عجز حكومته عن إعطاء الأولوية للإصلاح.
وقال الدبلوماسي إن التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، متابعا بالقول إن "هذا الأمر يعود للبنانيين".
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر وزارية في لبنان لـ RT، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، يوم الاثنين 21 أكتوبر، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون لبنانيون لوكالة "رويترز"، أن رئيس الوزراء سعد الحريري أقر حزمة من الإصلاحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسببت بموجة من الاحتجاجات التي تستمر ليومها الرابع.
وبدأت اجتماعات الحريري مع مجلس الوزراء منذ صباح الأحد، لمناقشة عدد من الإصلاحات تضمنتها ما عرفت بـ"ورقة الحريري الاقتصادية"، والتي تدعو إلى خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.
كما تقترح خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

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