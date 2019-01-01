غزة / سما /

أعرب سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، عن أمله في أن تسهم الجهود السياسية الأخيرة لتركيا في تحقيق أهدافها من الأمن والاستقرار.

وقال أبو زهري في تصريح لوكالة الأناضول، الاثنين: "نحن في حركة حماس نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها، ومواجهة أي تهديدات تمس الأمن التركي، ونثق بأن موقف القيادة التركية هو مراعاة وحدة الأراضي السورية الشقيقة".

وأضاف: "نحن نتابع الجهود السياسية الأخيرة، وننظر بارتياح لنتائجها، ومطمئنون أن هذه النتائج ستسهم في تحقيق الأهداف التركية".

والخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة، وذلك بعد أيام من إطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.