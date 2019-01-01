الرئيس عباس يلتقي رئيس الوزراء الياباني

رام الله / سما /

التقى الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وأطلع الرئيس عباس المسؤول الياباني على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وشكر الرئيس، اليابان على مواقفها وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليوم بوزيري الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، والدفاع تارو كونو، كما سيحضر يوم غد الثلاثاء مراسم تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، وقاضي القضاة محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام.