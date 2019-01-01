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الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من الخليل

الإثنين 21 أكتوبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة الخليل، وسلمت آخر من بلدة دورا بلاغا، لمقابلة مخابراتها.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف جمال احمد أبو زينة ( 28 عاما)، بعد مداهمتها لمنزله في مدينة الخليل وتفتيشه.

كما وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عرف من بين أصحابها: فيصل ناصر عمرو، وإبراهيم عبد المجيد شديد، وسلمت نجله بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

كما فتشت مصنعا "منشار حجر "في المنطقة الصناعية بالخليل، يعود للمواطن عطا رموز.

#الاحتلال

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