الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة الخليل، وسلمت آخر من بلدة دورا بلاغا، لمقابلة مخابراتها.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف جمال احمد أبو زينة ( 28 عاما)، بعد مداهمتها لمنزله في مدينة الخليل وتفتيشه.

كما وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عرف من بين أصحابها: فيصل ناصر عمرو، وإبراهيم عبد المجيد شديد، وسلمت نجله بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

كما فتشت مصنعا "منشار حجر "في المنطقة الصناعية بالخليل، يعود للمواطن عطا رموز.