المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

واشنطن/وكالات/

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية السيناتورة إليزابيث وارن إنها “منفتحة” في قضية جعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بموافقة الحكومة مع شرط لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وردت وارن، التي تتصدر قائمة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عندما سُئلت عن موقفها من الاستيطان والمساعدات: “في الوقت الحالي، يقول نتنياهو إنه سيعمل على زيادة المستوطنات، ولكن هذا لا يدفعنا في اتجاه حل الدولتين”.

وأكدت أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي دعم حل الدولتين، وقالت: “إذا كانت إسرائيل تتحرك في الاتجاه المعاكس، فكل شيء مطروح على الطاولة”.

وكررت وارن تعليقها عدة مرات: “كل شيء مطروح على الطاولة”.

وقد تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاد المستوطنات الإسرائيلية، كما وقّع ترامب، الذي حصل على دعم كبير لحملته الانتخابية من ممولين يهود، على أمر تنفيذي يعترف بمرتفعات الجولان السورية لإسرائيل بعد أن تم بناء بعض المستوطنات في المنطقة المحتلة على اسمه.

وانتقد بعض المرشحين الديمقراطيين، بما فيهم وارن والسيناتور بيرني ساندرز بناء المستوطنات وكذلك معاملة حكومة الكيان الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في تغريدة نشرها العام الماضي إنه “حق لجميع الناس الاحتجاج من أجل مستقبل أفضل”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، لا يزال الوضع في غزة يمثل كارثة إنسانية، يتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً أكثر ايجابية في إنهاء الحصار المفروض على غزة ومساعدة الفلسطينيين”.