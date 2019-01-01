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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة


رام الله /سما/

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل معتصم محمد عنتوري (14 عامًا)، قرب المعبر الشمالي لقلقيلية، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة عند المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق المدينة.

وفي بيت لحم، داهم جنود الاحتلال منزل الأسير السابق أنس ملش وفتشوه في مدينة الدوحة غرب المحافظة، كما اندلعت مواجهات بين الشبان والجنود عقب اقتحامهم مخيم عايدة شمال بيت لحم.

واعتقلت قوت الاحتلال الشاب سيف جمال احمد أبو زينة ( 28 عاما)، بعد مداهمتها لمنزله في مدينة الخليل وتفتيشه.

كما وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عرف من بين أصحابها: فيصل ناصر عمرو، وإبراهيم عبد المجيد شديد، وسلمت نجله بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال، كما فتشت مصنعا في المنطقة الصناعية بالخليل، يعود للمواطن عطا رموز.

وفي القدس اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم شابين من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.
 

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