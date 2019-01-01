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الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة


غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تفعيل النظام المحوسب لتسديد رسوم المعاملات الحكومية للموظفين من المستحقات، ابتداء من اليوم الإثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩م.

ودعا المكتب في بيان وصل سما الموظفين للدخول على الحساب الإلكتروني الموحد للاطلاع على آليات عمل النظام وتفاصيل الخدمات الحكومية التي يمكن الاستفادة منها وكيفية الحصول على سندات الشراء الخاص بسداد المعاملات الحكومية.

وأكد أن النظام المحوسب يدير عمليات سداد معاملات الموظفين لخدمات مقدمة من ١٢ مؤسسة حكومية من خلال رصيد مستحقاتهم المالية، بحيث تتم العملية من خلال ربط الأنظمة المحوسبة طرف الجهات الحكومية مقدمة الخدمة مع نظام الدفع الإلكتروني الحكومي المركزي.

ويوفر النظام –وفق المكتب- مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للموظف والتي تمكنه من إجراء ومتابعة كافة العمليات المتعلقة بتسديد قيمة رسوم المعاملات الحكومية من مستحقاته المالية، بما يزيد عن ١٣٠ خدمة حكومية يمكن الاستفادة منها، كما يدير النظام عملية إصدار السندات المالية، التي يمكن الاستفادة منها في سداد المعاملات المختلفة.

ولفت إلى أن النظام يأتي استكمالا لجهود المؤسسات الحكومية لحل موضوع المستحقات المتأخرة للموظفين وتوفير فرص وخدمات للاستفادة منها في تسديد الرسوم، مثلما جرى سابقا مع معاملات الزواج ورسوم التعليم الجامعي والعلاج.

وشكر المكتب المؤسسات الحكومية التي سعت جاهدة لتشمل المعاملات المدرجة في النظام أكبر شريحة ممكنة من الخدمات، كما يثني على جهود وزارتي الاتصالات والمالية في إتمام عملية الربط الإلكتروني للمعاملات وحوسبتها بالكامل تسهيلا على الموظفين.

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