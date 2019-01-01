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انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


القاهرة /سما/

 انطلقت مساء اليوم الأحد، وبمشاركة دولة فلسطين، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

ويمثل دولة فلسطين في فعاليات الأسبوع: رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح .

ويعد أسبوع القاهرة، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية في الفترة ما بين 20 وحتى الـ 24 الشهر الجاري، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين، ويهدف إلى تعزيـز الوعي المائي وتشــجيع الابتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه، والتعــرف علــى التحركات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهـة هذه التحديات، بالإضافـة إلـى تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

من جانبه، أكد وزير المياه السنغالي، أن أسبوع القاهرة الثاني للمياه، يمثل أهمية كبيرة فيما يخص الشأن المائي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معلنا أن دولتي السنغال ومصر ستنظمان منتدى عالميا للمياه في آذار/ مارس 2020 بدعم من وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وستناقش فعاليات الأسبوع خمسة محــاور فرعية تتعلق بنــدرة الميــاه تشمل: الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف الندرة المائية، وعرض الأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه.

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