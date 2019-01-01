  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرفق رابط التسجيل... فرص عمل لتشغيل 2600 خريج في قطاع غزة

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط التسجيل... فرص عمل لتشغيل 2600 خريج في قطاع غزة


غزة / سما/

أعلنت مؤسسة ميرسي كور عن بدء تقديم طلبات مشروع غزة الطارئ لبرنامج " المال مقابل العمل " بتمويل من البنك الدولي لتشغيل 2600 خريج عاطل عن العمل لكافة التخصصات الجامعية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بتغطية 100% من راتب الخريج المفروز لمدة تتراوح من 3-6 أشهر، من خلال العمل في المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في القطاع.

وحسب ما أعلنت المؤسسة فإن شروط قبول الخريجين الأساسية هي:

1-أن يكون مقيم في قطاع غزة.

2-أن يكون عمر الخريج 20 - 29 عاما.

3- أن يكون حامل شهادة جامعية معتمدة " دبلوم - دبلوم مهني - بكالوريوس".

4-أن يكون من العاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

5-أن لا يكون قد استفاد من مشاريع تشغيل مؤقت أو برنامج خلق فرص عمل خلال الست شهور الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تقديم طلب ميرسي كور للإلتحاق في برنامج "المال مقابل العمل" للخريجين/ات عبر الرابط المرفق أدناه.

اضغط هنا

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

الشرطة تقبض على "مُتسوّلة" تبيع المخدرات وتُحضرها لابنها ليتعاطاها!

مسؤول كردي سوري: هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع إسرائيل مساعدتنا بها

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

صحيفة افريقية تكشف للمرة الأولى المتورط في قتل معمر القذافي في رسائل سرية

مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحب منها الأمريكيون إعلان حرب على تركيا

الأخبار الرئيسية

00

كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي.. ليبرمان يشن هجوم حاد على نتنياهو ويهنئه بعيد ميلاده الـ 70!

ناصر

قيادي بحماس: من الصعب تطبيق الانتخابات ما لم تقم على أساس التوافق الوطني واحترام النتائج

زيارة

وزير الاشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار "حيّ الندي" في قطاع غزة

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحذران : الانفجار قادم بسبب استمرار اقتحامات الأقصى

التنمية: مؤشر الفقر في غزة الأعلى عالميًا ونسب البطالة والفقر وصلتا إلى 75%