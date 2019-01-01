مرفق رابط التسجيل... فرص عمل لتشغيل 2600 خريج في قطاع غزة

غزة / سما/

أعلنت مؤسسة ميرسي كور عن بدء تقديم طلبات مشروع غزة الطارئ لبرنامج " المال مقابل العمل " بتمويل من البنك الدولي لتشغيل 2600 خريج عاطل عن العمل لكافة التخصصات الجامعية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بتغطية 100% من راتب الخريج المفروز لمدة تتراوح من 3-6 أشهر، من خلال العمل في المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في القطاع.

وحسب ما أعلنت المؤسسة فإن شروط قبول الخريجين الأساسية هي:

1-أن يكون مقيم في قطاع غزة.

2-أن يكون عمر الخريج 20 - 29 عاما.

3- أن يكون حامل شهادة جامعية معتمدة " دبلوم - دبلوم مهني - بكالوريوس".

4-أن يكون من العاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

5-أن لا يكون قد استفاد من مشاريع تشغيل مؤقت أو برنامج خلق فرص عمل خلال الست شهور الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تقديم طلب ميرسي كور للإلتحاق في برنامج "المال مقابل العمل" للخريجين/ات عبر الرابط المرفق أدناه.

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