  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

افتتاح المهرجان الفلسطيني للتراث والمأكولات الشعبيه في الخليل

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

افتتحت لجنة اعمار الخليل، اليوم الاحد، المهرجان الفلسطيني للتراث والمأكولات الشعبية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج "دعم صمود وتنمية المجتمع في المناطق المسماة ج".

وشارك في حفل الافتتاح وزير الثقافه عاطف ابو سيف، وعماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل، وممثلين عن بلدية الخليل، وعدد من المؤسسات وحشد من المواطنين .

وشمل المهرجان الذي أقيم في ساحة لجنة اعمار الخليل بالبلدة القديمة، زاوية للمؤكولات الشعبية وأخرى للزي التراثي الفلسطيني ووصلات من الزجل الشعبي.

وقال وزير الثقافة خلال كلمته في افتتاح المهرجان "جئنا اليوم لنقول ان تراثنا وجذورنا في هذه المدينة ممتدة منذ ما قبل التاريخ وقبل كل الاساطير المزيفة. رسالتنا أن هذه البلاد لاصحابها وكل هذا التراث من مأكل ومشرب وملبس وحكايات الجدات تشكل من هذه الارض".

الأكثر قراءة اليوم

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

الشرطة تقبض على "مُتسوّلة" تبيع المخدرات وتُحضرها لابنها ليتعاطاها!

مسؤول كردي سوري: هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع إسرائيل مساعدتنا بها

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

صحيفة افريقية تكشف للمرة الأولى المتورط في قتل معمر القذافي في رسائل سرية

مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحب منها الأمريكيون إعلان حرب على تركيا

الأخبار الرئيسية

00

كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي.. ليبرمان يشن هجوم حاد على نتنياهو ويهنئه بعيد ميلاده الـ 70!

ناصر

قيادي بحماس: من الصعب تطبيق الانتخابات ما لم تقم على أساس التوافق الوطني واحترام النتائج

زيارة

وزير الاشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار "حيّ الندي" في قطاع غزة

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحذران : الانفجار قادم بسبب استمرار اقتحامات الأقصى

التنمية: مؤشر الفقر في غزة الأعلى عالميًا ونسب البطالة والفقر وصلتا إلى 75%