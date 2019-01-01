افتتاح المهرجان الفلسطيني للتراث والمأكولات الشعبيه في الخليل

الخليل / سما /

افتتحت لجنة اعمار الخليل، اليوم الاحد، المهرجان الفلسطيني للتراث والمأكولات الشعبية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج "دعم صمود وتنمية المجتمع في المناطق المسماة ج".

وشارك في حفل الافتتاح وزير الثقافه عاطف ابو سيف، وعماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل، وممثلين عن بلدية الخليل، وعدد من المؤسسات وحشد من المواطنين .

وشمل المهرجان الذي أقيم في ساحة لجنة اعمار الخليل بالبلدة القديمة، زاوية للمؤكولات الشعبية وأخرى للزي التراثي الفلسطيني ووصلات من الزجل الشعبي.

وقال وزير الثقافة خلال كلمته في افتتاح المهرجان "جئنا اليوم لنقول ان تراثنا وجذورنا في هذه المدينة ممتدة منذ ما قبل التاريخ وقبل كل الاساطير المزيفة. رسالتنا أن هذه البلاد لاصحابها وكل هذا التراث من مأكل ومشرب وملبس وحكايات الجدات تشكل من هذه الارض".