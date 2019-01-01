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ترامب: قمنا بتأمين النفط بسوريا وسنعيد جنودنا

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: قمنا بتأمين النفط بسوريا وسنعيد جنودنا


واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه".

وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن".

وكان ترامب، أكد أن تنظيم "داعش" تحت السيطرة.

وقال خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس: "تنظيم داعش تحت السيطرة، ونواصل اعتقال المزيد"، مشيرا إلى تحقيق صفقة مع تركيا بشأن العملية العسكرية، وشكر الرئيس التركي والزعماء الأكراد على تعاونهم للالتزام بوقف إطلاق النار.

وقد وافقت تركيا، الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.

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