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النقب: 3 إصابات بجريمة إطلاق نار خلال شجار في حورة

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: 3 إصابات بجريمة إطلاق نار خلال شجار في حورة


النقب /سما/

 أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، في شجار وقع في قرية حورة بمنطقة النقب، مساء اليوم، الأحد، تخلله أحداث عنف من ضمنها جرمتي إطلاق نار وطعن.

ونقل موقع "عرب 48"، عن مصادر طبية، بأنها قدمة العلاج لمصاب بعيار ناري في منطقة الصدر، ووصفت إصابته بأنها متوسطة إلى خطيرة.

في حين، ذكرت المصادر أن شخصا آخر أصيب بآلة حادة في منطقة الرأس، فيما أصيب ثالث بعيار ناري في القدم.

ونقل الجرحى إلى مفرق شوكت (السقاطي) بمركبات خاصة، ومن هناك جرى نقلهم للعلاج في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وفي بيان صدر عنها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الشجار وقع حول ملكية قطعة أرض بين عائلتين في القرية.

ولم يذكر بيان الشرطة اعتقال أي مشتبه بهم متورطين في الشجار الذي تخلله أحداث عنف وجرمتي إطلاق نار وطعن.

يذكر أنه قتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم 75 شخصا بينهم 11 امرأة آخرهم محمود مفيد إغبارية (35 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت الأسبوع الماضي في مدينة أم الفحم، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة.

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