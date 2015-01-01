فصائل المقاومة: انتهاكات الاحتلال بالأقصى ستكون شرارة تحرقه

غزة / سما/

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن استمرار الاعتداءات الهمجية للاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك ستكون شرارة لانفجار قادم سيحرقه هو وأدواته من المستوطنين وقادتهم الإرهابيين .

وأضافت الفصائل في بيان لها الأحد "نُحيي جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الثائرة وأراضينا المحتلة عام الـ 48 وكافة المرابطين والمرابطات على بوابات المسجد الأقصى الذين يدافعون عنه بصدورهم العارية بكل ثبات وإصرار لا مثيل لهما".

ودعت الجماهير الفلسطينية لشد الرحال للمسجد الأقصى والدفاع عنه عبر تصعيد عمليات المقاومة وعلى كافة محاور الاشتباك لجعل العدو يحسب ألف حساب قبل أن يفكر بتدنيس الأقصى والمس فيه .

وطالبت السلطة بوقف التنسيق الامني ورفع اليد الأمنية الثقيلة عن شعبنا ومقاومته في الضفة لضرب العدو في كل مكان من أرضنا.

وأكدت أن زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى البحرين زيارة مرفوضة وطنياً وقومياً وإسلامياً، مبينة أنه في ظل الاقتحامات، الأولى أن نعادي الصهاينة ونحاربهم وليس نستقبلهم ونرحب بهم.

وناشدت أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى لفظ التطبيع والمطبعين والوقوف بكل قوة خلف شعبنا ومساندته بكل الوسائل المتاحة ليتسنى له مواصلة المقاومة والتصدي لكل مخططات العدو ومؤامراته التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية، القضية المركزية للعرب والمسلمين .