غانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته لرئيسه رؤوفين ريفلين بعد فشله في تشكيل الحكومة.

وقال غانتس لنتنياهو وفق القناة 7 الإسرائيلية، إن الحملة الانتخابية انتهت في 17 سبتمبر، والفشل في تشكيل الحكومة مرة أخرى، وبدلاً من إضاعة الوقت على مقاطع الفيديو عليه إعادة تفويض تشكيل الحكومة لـ"الرئيس".

وجدد دعوته الى إنشاء حكومة وحدة ليبرالية تعتني بالإسرائيليين.

يذكر أن ريفلين كلف للمرة الثانية بعد جولتين من الانتخابات، نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، لكن الأخير حتى الآن لم ينجح في الإعلان عنها، مما يصعب المهمة عليه في ظل المعارضين والمنتقدين له، بسبب فشله المتكرر وتورطه في قضايا فساد.