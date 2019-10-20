الحريري يتقدم "بالورقة الاقتصادية" كمبادرة إنقاذية للشعب اللبناني

بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قوله، اليوم الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذيه قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت الحريري بموافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية. نقلاً عن موقع العربية.