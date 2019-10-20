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"فتح" تعتبر اعتداءات الاحتلال في الأقصى أعلى "درجات الإرهاب"

الأحد 20 أكتوبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تعتبر اعتداءات الاحتلال في الأقصى أعلى "درجات الإرهاب"


رام الله / سما /

أكدت حركة فتح، أن ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات على المرابطين والمصليين، هو أعلى درجات الإرهاب والعدوان على كل فلسطيني وكل مسلم في العالم.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استحضار الأساطير والأكاذيب المختلقة لاستخدامها في خلق واقع جديد مزعوم في القدس، وتحديدا في المسجد الأقصى، لن يخلق حقا، ولن يجلب الا الدمار وإشعال أتون الصراع الديني في المنطقة والعالم بأسره، الأمر الذي لن يسلم منه أحد.

ودعا القواسمي أبناء شعبنا الفلسطيني لمن يستطيع الوصول للأقصى، إلى الرباط فيه والدفاع عنه وعن كل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

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