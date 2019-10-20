وزير الاشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار "حيّ الندي" في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، عن صرف دفعات مالية خاصة بمشروع إعادة إعمار حيّ الندى في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن الأشغال العامة ستصرف دفعات لاستكمال العمل في مشروع حي الندى شماليّ القطاع، وذلك لمشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في الحيّ وأيضا مشروع أعمال صيانة 4 مباني بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليون يورو.

وأضاف البيان أنه يجري أيضاً صرف دفعات للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية في الحيّ بقيمة حوالي 330 ألف يورو.

يذكر أنه يجري إعادة إعمار حي الندى والمجمع الإيطالي بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، عدا عن تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية وغيرها.