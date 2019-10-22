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الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في فعالية ضد الحصار غدًا الاثنين

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في فعالية ضد الحصار غدًا الاثنين


غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعالية جماهيرية ضد الحصار، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/10/2019، في شمال قطاع غزة.

وطالبت الهيئة الوطنية، في بيان مقتضب، اليوم الاحد، المؤسسات الإعلامية لتغطية الوقفة النسائية الحاشدة، وذلك الساعة الحادية عشر صباحًا، أمام بوابة بيت حانون/ايرز، شمال القطاع.

يُشار إلى أن، الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، نظمت فعاليات عدة، منددة بتشديد الحصار "الإسرائيلي" على القطاع، منذُ إحدى عشرة عامًا، ما انعكس سلبًا على أمور الحياة المعيشية لحوالي مليوني مواطن.

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