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رام الله: اجتماع حول المطالبة بحقوق مهندسي القطاع العام

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: اجتماع حول المطالبة بحقوق مهندسي القطاع العام


رام الله / سما /

اتفقت اللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام، خلال اجتماع مع مجموعة من مهندسي القطاع العام، متابعة مطالب مهندسي القطاع في تحقيق حقوقهم العادلة والمشرورعة.

ولخصّ الاجتماع حقوق مهندسي القطاع العام، لسبعة مطالب عدة، منها: رفع علاوة طبيعة العمل الى ١٢٠%، ورفع علاوة المخاطرة لمهندسي وزارة الصحة الى ٤٠%، ورفع علاوة المخاطرة لمهندسي وزارة الصحة الى ٤٠%.

كما جاء في المطالب، صرف العلاوات السابقة باثر رجعي من تاريخ ١/١/٢٠١٤، وفتح الدرجات وصرف العلاوة الإشراقية لمهندسي المدارس الصناعية، وصرف علاوة الاختصاص لمهندسي القطاع العسكري.

ويضيف الاجتماع بأن تصرف بدل مناوبات للمهندسين المناوبين في القطاع العام، بالإضافة إلى مساواة مهندسي البلديات مع كافة مهندسي القطاع العام وصرف علاواتهم اسوة بباقي المهندسين.

وخرج الاجتماع باتفاق آخر، بتنظيم وقفة احتجاجية على تقاعس مجلس النقابة والمماطلة في تحصيل حقوق مهندسي القطاع العان، وذلك يوم السبت القادم الموافق 26/10/2019، الساعة الحادية عشر ظهرًا، أمام مقر نقابة المهندسين في محافظة رام الله.

وتم الاتفاق ايضا على عمل اعتصام يوم السبت بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٩ الساعه الحادية عشر ظهرا بالتوقيت الشتوي امام مقر نقابة المهندسين في رام الله احتجاجا على تقاعس مجلس النقابة والمماطلة في تحصيل حقوق مهندسي القطاع العام.

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