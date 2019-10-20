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غزة: "الاقتصاد والنقل الخاص" يناقشان عدداً من القضايا الهامة

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الاقتصاد والنقل الخاص" يناقشان عدداً من القضايا الهامة


غزة / سما/

استقبل وكيل وزارة الاقتصاد بغزة رشدي وادي اليوم الاحد، وفداً من جمعية النقل الخاص برئاسة رئيس الجمعية ناهض شحيبر، والمتحدث جهاد سليم، وعدد من الأعضاء.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد بالوزارة عبد الفتاح الزريعي، ورامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، وتامر الزويدي مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص.

ورحب وادي برئيس الجمعية والوفد المرافق، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على التواصل مع كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، موضحاً أن الوزارة ستقدم التسهيلات والمساعد لجمعية النقل الخاص.

بدوره، أكد سليم أن هناك انخفاض في عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم في الوقت الحالي، وطالب بضرورة وضع اليات لتنظيم عملية نقل الشاحنات.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي من شأنها المساهمة في تحسين عملية نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم.

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