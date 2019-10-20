شكل جديد وميزات استثنائية لتطبيق"واتس اب"

وكالات -

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذي يجلب شكل جديد وميزات استثنائية.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتسآب"، والتي يأتي جزء منها في نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

وجاءت أبرز التغييرات في "واتسآب"، هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسية وشاشة البداية، بحيث يظهر شعار "واتسآب" على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" في نسخة "الوضع المظلم".

​وتضمنت التحديثات أيضا إضافة "أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بواتسآب، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتسآب" نفسه.