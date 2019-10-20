الداخلية تدعو الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لتحديث بياناتها

رام الله / سما /

دعت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية إلى ضرورة تحديث بياناتها، وذلك استعدادا لإطلاق مشروع النافذة الالكترونية، للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، الذي تعكف الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة على إطلاقه.

وبهذا الخصوص، دعت الوزارة في بيان، هذه الجمعيات والمؤسسات إلى ضرورة المسارعة بتحميل الاستمارات المرفقة على الرابط التالي: https://www.moi.pna.ps/ngos/home، وذلك لتحديث بياناتها وإعادتها بأسرع وقت للإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، أو مراجعة مديريات وزارة الداخلية بالخصوص.

وأشارت إلى أن مشروع النافذة الالكترونية يشكل مصدرا دقيقا للبيانات وأداة متطورة للتواصل مع الجهات المعنية، ويحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في تطوير الأداء وتوفير فرصة نشر بيانات الجمعيات عبر الشبكة العنكبوتية، لتمكين الجمهور من التعرف على الجمعيات وتسهيل التواصل معها، ويساهم أيضا في رفع مستوى الخدمات الالكترونية، وتطوير آليات التواصل والاتصال، وتسهيل تقديم الخدمة، ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة، وتقديمها من خلال النافذة الالكترونية.