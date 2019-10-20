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العسيلي يبحث تحضيرات انعقاد اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة

الأحد 20 أكتوبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، تحضيرات انعقاد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة المقررة في النصف الثاني من تشرين ثاني المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وقال العسيلي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة من القطاعين العام والخاص بمقر الوزارة، "هناك رغبة روسية تجاه تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتقديم تسهيلات للمنتجات والسلع الفلسطينية الامر الذي  يستدعي الاستثمار في تطوير هذه العلاقات، بالإضافة الى تمكننا مؤخراً من الحصول على موافقة روسية بشان منح وكالات مباشرة من المصانع والشركات الروسية.

وأضاف، لدينا فرص تصديرية للمنتجات الوطنية واستيراد السلع التي تعكس توجهنا نحو تنويع اسواقنا، بالإضافة الى الاستفادة من الخبرة والتجربة الروسية في مجال التدريب المهني وتطوير المناطق الصناعية، لافتاً إلى زيارة مرتقبة لوفد روسي الى فلسطين لمتابعة وبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية في مجال قطاع العمل.

بدوره بين رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عمر هاشم اهتمام الجانب الروسي في تطوير العلاقات وإزالة المعيقات التي تحد من دخول منتجاتنا لأسواقهم، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الروس.

وناقشت اللجنة عددا من مجالات التعاون في الاقتصاد والثقافة والزراعة والمواصفات والاستثمار والنقل والصحة والمدن الصناعية والطاقة وتكنولوجيات المعلومات والجمارك.

#خالد العسيلي

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