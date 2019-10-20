  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نادين الراسي من الاحتجاجات: "أنا جعت وصرت على الطريق"

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادين الراسي من الاحتجاجات: "أنا جعت وصرت على الطريق"


وكالات / سما /

الحراك الشعبي في لبنان لم يقتصر في الأيام الماضية على متظاهرين من عامة الناس، بل شارك فيه عدد من الفنانين ومشاهير الإعلام.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تتحدث للمتظاهرين من وسط بيروت أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد.

يظهر المقطع نادين حاملة إطارا بيدها تهم بحرقه احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وفي معرض حديثها، شرحت الراسي للمحتجين من حولها ما عانت منه قائلة باللهجة اللبنانية: "احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن".

كذلك تابعت: "ريحة الفساد أقوى بكتير من ريحة حرق الدواليب".

الفيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل، حيث علت أصوات المتظاهرين مشجعين ومؤيدين لما تقول.

يذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات.

#نادين الراسي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: رجل يقتل حفيده الطفل للاشتباه أنه "لقيط"

وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

التنمية: مؤشر الفقر في غزة الأعلى عالميًا ونسب البطالة والفقر وصلتا إلى 75%

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

NASA-palestine-20.10.19-534x387

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل

غرينبلات يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"