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فيديو.. ميغان ماركل تنهارُ خلال مقابلة تلفزيونية

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميغان ماركل تنهارُ خلال مقابلة تلفزيونية


وكالات / سما /

انهارت دوقة ساسيكس ميغان ماركل حيث ظهرت الدموع في عينيها خلال مقابلة أُجريت معها مؤخرًا وبُثّت أمس الجمعة.

وشرحت ميغان كفاحها لوقوعها تحت دائرة الأضوء في وسائل الإعلام، مشيرةً إلى حجم انهيارها بسبب أنها وجدت صعوبةً في التغلب على الأمر بعد الزواج وإنجابها.

وتم تصوير المقابلة مع تلفزيون "آي تي في نيوز" البريطاني أثناء جولتها مع الأمير هاري في أفريقيا التي بدأت في سبتمبر.

وقالت ميغان خلال حديثها: "لم يسأل الكثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام أم لا".

وعندما سئلت عن تأثير التدقيق العام الشديد على "صحتها الجسدية والعقلية" أجابت:"انظرْ، أي امرأة خاصةً عندما تكون حاملًا، فهي ضعيفة حقًا ومن ثم أصبح هذا أمرًا صعبًا ، ثم عندما يكون لديك مولود جديد، وبصفة خاصة كامرأة، هذا كثير".

وأضافت أن الكثير من الناس لا يعرفون ما يمرُّ خلف الكواليس، مشيرةً إلى أن الأمر أشبه بالصراع.

وتأتي المقابلة بعد أشهر من الجدل حول حياة الأمير هاري وميغان اللذين تعرّضا للانتقاد بعد مطالبهما المُتعلّقة بالخصوصية بسبب تعميد طفلهما آرشي واستخدامهما للطائرات الخاصة.

#ميغان ماركل #مقابلة

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