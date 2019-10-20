  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الشهيد محمد عبيد" في شارع البستان من البلدة، واعتقلت الطفل محمد غيث (12 عاما) أثناء تواجده في الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته (..) فور وصولها للمكان.

وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصعيدا ملحوظا من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال العشرات من مواطنيها، بما في ذلك أطفال ونساء، الى جانب هدم منازل ومنشآت تجارية وصناعية.

#الاحتلال #العيسوية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: رجل يقتل حفيده الطفل للاشتباه أنه "لقيط"

وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

التنمية: مؤشر الفقر في غزة الأعلى عالميًا ونسب البطالة والفقر وصلتا إلى 75%

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

NASA-palestine-20.10.19-534x387

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل

غرينبلات يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"