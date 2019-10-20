الاحتلال يعتقل طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الشهيد محمد عبيد" في شارع البستان من البلدة، واعتقلت الطفل محمد غيث (12 عاما) أثناء تواجده في الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته (..) فور وصولها للمكان.

وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصعيدا ملحوظا من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال العشرات من مواطنيها، بما في ذلك أطفال ونساء، الى جانب هدم منازل ومنشآت تجارية وصناعية.